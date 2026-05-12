Napoli Rione Don Guanella blitz antidroga | tre arresti in 24 ore

Da puntomagazine.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ventiquattro ore, le forze dell'ordine hanno effettuato controlli nel rione Don Guanella di Napoli, portando all’arresto di tre persone coinvolte in attività legate allo spaccio di droga. Durante i servizi straordinari organizzati nella zona, le pattuglie hanno fermato alcuni individui e proceduto agli arresti. L’intervento ha coinvolto diverse operazioni di controllo e perquisizioni nel quartiere.

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Rione Don Guanella, controlli antidroga della Polizia di Stato: tre arresti nelle ultime 24 ore durante servizi straordinari. Napoli, continua la stretta antidroga al Rione Don Guanella. Proseguono senza sosta i servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare la detenzione abusiva di armi e il traffico di sostanze stupefacenti. Nelle ultime 24 ore, l’attività della Polizia di Stato ha portato all’arresto di tre persone nel Rione Don Guanella. Si tratta di soggetti di età compresa tra 37 e 65 anni, quest’ultimo con precedenti di polizia anche specifici, tutti ritenuti responsabili di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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