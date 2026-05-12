Napoli Rione Don Guanella blitz antidroga | tre arresti in 24 ore

Nelle ultime ventiquattro ore, le forze dell'ordine hanno effettuato controlli nel rione Don Guanella di Napoli, portando all’arresto di tre persone coinvolte in attività legate allo spaccio di droga. Durante i servizi straordinari organizzati nella zona, le pattuglie hanno fermato alcuni individui e proceduto agli arresti. L’intervento ha coinvolto diverse operazioni di controllo e perquisizioni nel quartiere.

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Rione Don Guanella, controlli antidroga della Polizia di Stato: tre arresti nelle ultime 24 ore durante servizi straordinari. Napoli, continua la stretta antidroga al Rione Don Guanella. Proseguono senza sosta i servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare la detenzione abusiva di armi e il traffico di sostanze stupefacenti. Nelle ultime 24 ore, l’attività della Polizia di Stato ha portato all’arresto di tre persone nel Rione Don Guanella. Si tratta di soggetti di età compresa tra 37 e 65 anni, quest’ultimo con precedenti di polizia anche specifici, tutti ritenuti responsabili di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli Rione Don Guanella, blitz antidroga: tre arresti in 24 ore ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Scampia, maxi sequestro di droga nel rione Don Guanella: tre arresti della Polizia Leggi anche: Secondigliano, blitz antidroga: 11 arresti nel Rione Berlingieri Argomenti più discussi: Tre arresti per droga al Don Guanella: controllavano gli accessi con le telecamere; Tre arresti per droga al Don Guanella: controllavano gli accessi con le telecamere; Napoli, blitz antidroga al rione Don Guanella: sequestrati stupefacenti e telecamere di sorveglianza; Rione Don Guanella: sorpresi con la droga. Nelle ultime 24 ore la Polizia di Stato ha tratto in arresto 3. #Napoli - Blitz antidroga della Polizia al rione Don Guanella: sequestrati droga, soldi e un sistema di videosorveglianza usato per controllare l’area. #Scampia #Cronaca #Polizia #Droga #Hashish #Marijuana #Campania #News #Blitz #NanoTV x.com Smantellata piazza di spaccio al Rione Don Guanella: 3 arrestiNapoli – Proseguono senza sosta i servizi straordinari della Questura di Napoli per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti e il degrado urbano. cronachedellacampania.it