Sono state identificate 39 persone e contestate 21 violazioni legate all’uso dei monopattini. È stata inoltre presentata una denuncia all’autorità giudiziaria e segnalata alla Prefettura una persona per detenzione di stupefacenti a uso personale. Le operazioni hanno riguardato anche episodi di bivacchi e comportamenti molesti, inclusi episodi di ubriachezza pubblica. Le autorità hanno intensificato i controlli per contrastare questi fenomeni.

Trentanove persone identificate, ventuno violazioni contestate, una denuncia all’autorità giudiziaria e una segnalazione alla Prefettura per detenzione di stupefacenti a uso personale. È il bilancio dei controlli straordinari effettuati dalla polizia locale tra il 3 e il 7 luglio nelle aree dei Giardini Pubblici, di viale Farini e di piazza Anita Garibaldi, zone da tempo al centro dell’attenzione per fenomeni di degrado e microcriminalità. Dei 39 soggetti controllati, 33 erano cittadini stranieri. L’ultimo intervento risale a martedì 7 luglio, quando gli agenti hanno identificato 14 persone, contestando diverse violazioni e disponendo numerosi ordini di allontanamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bivacchi e ubriachezze moleste. Nuove sanzioni per i monopattini

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