Blitz OCR | 152 auto sequestrate e sanzioni ai monopattini

Nel primo trimestre, la polizia locale della zona di Tresinaro-Secchia ha sequestrato 152 auto perché prive di assicurazione, grazie all’uso di telecamere OCR. Durante le operazioni, sono state anche applicate sanzioni ai monopattini. Le telecamere hanno permesso di individuare rapidamente i veicoli senza copertura assicurativa, facilitando i controlli e le operazioni di sequestro.

?? Cosa sapere Polizia locale Tresinaro-Secchia sequestra 152 auto senza assicurazione tramite telecamere OCR nel primo trimestre. Controlli su monopattini e guida in stato di ebbrezza registrano 40 sanzioni e 6 ritiri patente. Centocinquantadue veicoli privi di copertura assicurativa sono stati sequestrati dalla Polizia locale dell’Unione Tresinaro-Secchia durante il primo trimestre 2026, a seguito di un intenso pattugliamento stradale basato sul monitoraggio tramite telecamere OCR. Il bilancio .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blitz OCR: 152 auto sequestrate e sanzioni ai monopattini Notizie correlate Grosseto, blitz ai distributori: 9 pistole sequestrate e sanzioniI finanzieri del comando provinciale hanno condotto una serie di ispezioni mirate presso i punti di distribuzione di carburante nell’area di... Cirò Marina: 133.500 euro di sanzioni e 43 auto sequestrateIl primo trimestre del 2026 a Cirò Marina ha registrato un’intensa attività di controllo stradale da parte dell’Aliquota Radiomobile dei Carabinieri.