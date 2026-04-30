A partire dal 17 maggio, in Italia inizieranno i controlli sulla targa dei monopattini elettrici. La misura mira a verificare la corretta registrazione dei veicoli e dei conducenti. Tuttavia, alcuni ritardi tecnici alla Motorizzazione potrebbero portare a sanzioni per chi ha già effettuato la registrazione. Le autorità hanno annunciato l’avvio delle verifiche per garantire il rispetto delle nuove norme.

? Cosa sapere Dal 17 maggio scattano i controlli sulla targa dei monopattini elettrici in Italia.. Ritardi tecnici alla Motorizzazione rischiano di causare sanzioni per i conducenti già registrati.. Dal 17 maggio scattano i nuovi controlli sui monopattini elettrici e il rischio di sanzioni è concreto non ha ancora completato la registrazione della targa, a causa dei ritardi tecnici riscontrati nelle domande inviate alla Motorizzazione. La situazione attuale vede un forte squilibrio tra la diffusione capillare di questi mezzi nelle strade e il numero di pratiche registrate correttamente. Secondo quanto segnalato da Altamura, comandante della...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monopattini, scattano i controlli: rischio sanzioni per la targa

Notizie correlate

Stretta sull'uso sconsiderato di bici elettriche e monopattini: raffica di controlli, scattano le sanzioniLe operazioni si sono concentrate nelle aree più sensibili del centro cittadino e in quelle maggiormente toccate dal fenomeno in esame ed hanno...

Monopattini, cambia tutto: da maggio scattano targa e polizza obbligatoriaDal prossimo 16 maggio per i monopattini elettrici in circolazione in Italia scatteranno nuovi obblighi destinati a cambiare in modo concreto le...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Monopattini elettrici, slitta al 16 luglio assicurazione obbligatoria: multe fino a 400 euro; Controlli in centro, scattano denunce e allontanamenti: fermato anche un evaso dai domiciliari; Controlli ad Alto Impatto nel centro di Bari: scattano denunce e dacur; ZTL 2026 a Casamicciola: da maggio scattano nuovi orari, fermo motori serale e divieti per bici e monopattini.

E-bike a 50 all’ora e monopattini irregolari, scattano i controlli alle Tre LanterneNuovo intervento della Polizia Locale nell’area del giardino Tre Lanterne, in largo Giulio Cesare, di fronte al civico 111. Nel pomeriggio di martedì 14 aprile gli agenti del Reparto Radiomobile, impe ... torinoggi.it

Monopattini elettrici, obbligo di targa e assicurazione con multe fino a 400 euro da maggioMonopattini elettrici: da maggio arrivano targa e assicurazione obbligatorie, con multe fino a 400 euro. Ecco cosa cambia, chi deve adeguarsi e come evitare sanzioni. facile.it

BenInformati, Quotidiano | Nuovi chiarimenti sull’assicurazione monopattini - facebook.com facebook

Monopattini, ecco il “targhino”: l’obbligo scatta il 16 maggio. Per l’assicurazione due mesi in più x.com