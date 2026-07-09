Bimbo travolto e ucciso dall' auto della nonna a Zero Branco la vicina di casa | La famiglia è distrutta

Un bambino di pochi anni è stato investito e ucciso da un'auto nel cortile di un condominio. La nonna stava manovrando il veicolo quando non si è accorta della presenza del nipotino, che si trovava nel raggio d’azione. La vicina di casa ha riferito che la famiglia è distrutta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il bambino non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini.

Ã? stato travolto dallâ??auto che la nonna stava manovrando nel piazzale del condominio: non si Ã¨ resa conto che il nipotino si trovasse lungo il raggio dâ??azione del veicolo e lo ha travolto, uccidendolo. Sono ancora da ricostruire con precisione i contorni del terribile incidente avvenuto nella serata di mercoledÃ¬, intorno alle 20.30, a Zero Branco (Treviso), allâ??esterno di una palazzina che si trova in una zona residenziale lungo via Tiveron. I vicini di casa della famiglia: Â«Sono distrutti, soprattutto la nonna. Siamo molto uniti, sono vicini fantasticiÂ». Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde Ã¨ necessario essere registrati al sito Corriere. 🔗 Leggi su Video.corrieredelveneto.corriere.it

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Un bimbo di 18 mesi travolto e ucciso dalla nonna nel cortile di casa: «L'ho ammazzato»

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