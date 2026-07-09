Bimbo travolto e ucciso dall' auto della nonna a Zero Branco la vicina di casa | La famiglia è distrutta

Da video.corrieredelveneto.corriere.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un bambino di pochi anni è stato investito e ucciso da un'auto nel cortile di un condominio. La nonna stava manovrando il veicolo quando non si è accorta della presenza del nipotino, che si trovava nel raggio d’azione. La vicina di casa ha riferito che la famiglia è distrutta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il bambino non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ã? stato travolto dallâ??auto che la nonna stava manovrando nel piazzale del condominio: non si Ã¨ resa conto che il nipotino si trovasse lungo il raggio dâ??azione del veicolo e lo ha travolto, uccidendolo. Sono ancora da ricostruire con precisione i contorni del terribile incidente avvenuto nella serata di mercoledÃ¬, intorno alle 20.30, a Zero Branco (Treviso), allâ??esterno di una palazzina che si trova in una zona residenziale lungo via Tiveron. I vicini di casa della famiglia: Â«Sono distrutti, soprattutto la nonna. Siamo molto uniti, sono vicini fantasticiÂ». Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde Ã¨ necessario essere registrati al sito Corriere. 🔗 Leggi su Video.corrieredelveneto.corriere.it

bimbo travolto e ucciso dall auto della nonna a zero branco la vicina di casa la famiglia 232 distrutta
© Video.corrieredelveneto.corriere.it - Bimbo travolto e ucciso dall'auto della nonna a Zero Branco, la vicina di casa: «La famiglia è distrutta»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Un bimbo di 18 mesi travolto e ucciso dalla nonna nel cortile di casa: «L'ho ammazzato»

Video Un bimbo di 18 mesi travolto e ucciso dalla nonna nel cortile di casa: «L'ho ammazzato»

Notizie e thread social correlati

Bimbo di un anno e mezzo travolto dall'auto in retromarcia della nonna a Zero Branco: è gravissimoUn bambino di un anno e mezzo è stato investito da un'auto in retromarcia mentre si trovava in un cortile.

Leggi anche: Bimbo di 18 mesi travolto dall’auto della nonna a Zero Branco: morto in ospedale, disposta l’autopsia

Temi più discussi: Bimbo di un anno e mezzo travolto dall'auto della nonna nel cortile di casa: muore in ospedale; Travolto dall’auto guidata dalla nonna, muore nipotino di un anno e mezzo; Bambino di un anno e mezzo travolto dall'auto della nonna nel cortile di casa: muore dopo la corsa in ospedale; Dramma a Zero Branco: bimbo di un anno e mezzo travolto e ucciso dall'auto della nonna.

zero branco bimbo travolto e uccisoUn bimbo di 18 mesi travolto e ucciso dalla nonna nel cortile di casa: L'ho ammazzatoUn bimbo di un anno e mezzo è morto a Zero Branco, in provincia di Treviso, dopo essere stato travolto dall'auto guidata dalla nonna. La tragedia si è consumata ... ilmattino.it

zero branco bimbo travolto e uccisoTragedia a Zero Branco: bimbo di un anno e mezzo travolto dall’auto della nonnaIl bimbo era nel cortile di casa quando è stato travolto dalla vettura guidata dalla nonna. Disperati i tentativi dei medici di salvarlo. notizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web