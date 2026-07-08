Un bambino di un anno e mezzo è stato investito da un'auto in retromarcia mentre si trovava in un cortile. L'incidente è avvenuto a Zero Branco e, secondo le prime ricostruzioni, alla guida dell'auto c'era la nonna del bambino. Il piccolo è stato trasportato in ospedale e si trova in condizioni gravissime. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gli accertamenti.

Un bambino di un anno e mezzo è in gravissime condizioni dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia alla cui guida pare ci fosse la nonna. L'incidente Il fatto è avvenuto poco dopo le 20 a Zero Branco, in provincia di Treviso, nel piazzale di un condominio dove vive anche la famiglia del piccolo. Non si sa al momento per quale motivo il bambino si trovasse dietro la vettura. I soccorsi Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, i cui sanitari hanno cercato di stabilizzare il piccolo, che è stato intubato e poi trasportato d'urgenza all'ospedale di Treviso. Le sue condizioni, secondo quanto si è appreso, sarebbero gravissime. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Bimbo di un anno e mezzo travolto dall'auto in retromarcia della nonna a Zero Branco: è gravissimo

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