Un bambino di un anno e mezzo è stato investito dalla nonna in una casa a Zero Branco, nel Trevigiano, e ha perso la vita. L’incidente si è verificato davanti alla sorellina del bambino, in un breve lasso di tempo. La famiglia e la comunità sono rimaste sconvolte dall’accaduto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Un momento drammatico, consumato in pochi secondi, ha lasciato una famiglia distrutta e una comunità intera sotto choc. A Zero Branco, nel Trevigiano, una tragedia domestica ha spezzato la vita di un bambino di appena un anno e mezzo. Gli investigatori stanno ricostruendo con attenzione la dinamica dell’accaduto, mentre emergono le testimonianze di chi ha assistito ai terribili istanti successivi all’incidente. Zero Branco, la tragedia nel cortile di casa durante la manovra dell’auto. La tragedia si è consumata nella serata di mercoledì, intorno alle 20.20, in via Tiveron, strada tra le frazioni di Scandolara e Santa Cristina, nel territorio comunale di Zero Branco, in provincia di Treviso. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Bimbo di un anno e mezzo muore investito dalla nonna: il dramma davanti alla sorellina

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Bambino di un anno e mezzo muore investito dall'auto della nonna

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