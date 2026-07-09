Bambino di un anno e mezzo investito dalla nonna nel cortile di casa | muore dopo la corsa in ospedale

Un bambino di un anno e mezzo è stato investito accidentalmente dalla nonna mentre tornava a casa nel cortile. L’incidente è avvenuto durante una manovra in retromarcia e il bambino è stato subito soccorso e portato in ospedale, ma è deceduto poco dopo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia a Zero Branco: fatale una manovra in retromarcia. Una drammatica tragedia ha colpito Zero Branco, in provincia di Treviso, dove un bambino di appena un anno e mezzo ha perso la vita dopo essere stato investito accidentalmente dall’auto guidata dalla nonna. L’incidente si è verificato nella serata di mercoledì 8 luglio, intorno alle 20.30, all’interno del piazzale condominiale di via Tiveron, dove il piccolo viveva insieme alla famiglia, di origine moldava. L’incidente nel piazzale del condominio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna era impegnata in una manovra in retromarcia quando, senza accorgersi della presenza del nipotino dietro la vettura, lo ha investito. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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Bambino di un anno e mezzo muore investito dall'auto della nonna

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