Bimbo di un anno e mezzo morto travolto dall’auto guidata dalla nonna | la tragedia sotto gli occhi dei genitori

Da ilrestodelcarlino.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un bambino di un anno e mezzo è stato investito e ucciso da un’auto guidata dalla nonna a Zero Branco, in provincia di Treviso. L’incidente è avvenuto ieri sera sotto gli occhi dei genitori, che erano presenti sul posto. La vittima è stata immediatamente soccorsa, ma le ferite riportate sono risultate fatali. La dinamica precisa dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità.

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Treviso, 9 luglio 2026 – Bimbo di un anno e mezzo morto travolto dall’auto guidata dalla nonna. Una tragedia immane quella capitata nella serata di ieri a Zero Branco, in provincia di Treviso. Il piccolo è morto proprio sotto gli occhi increduli dei genitori.  La nonna infatti stava effettuando una retromarcia con l’auto per uscire dal parcheggio quando all’improvviso  il bimbo è sfuggito dalle braccia della mamma senza che il padre riducesse ad intervenire in tempo finendo dietro alla vettura in manovra.    https:www.ilrestodelcarlino.itpesarocronacatruffa-rimborsi-dipendente-pubblico-72765713 L'impatto è stato terribile e a nulla è valsa la corsa in ospedale dalla campagna fra Scandolara e Santa Cristina di Quinto, il piccolo di un anno e mezzo è morto appena giunto all'ospedale di Treviso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Bambino di 1 anno travolto dalla nonna in retromarcia: morto a Treviso

Video Bambino di 1 anno travolto dalla nonna in retromarcia: morto a Treviso

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