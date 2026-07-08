Un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato investito da un’auto condotta in retromarcia dalla nonna a Zero Branco, in provincia di Treviso. L’incidente è avvenuto nel borgo, e il piccolo è stato portato in ospedale, dove è deceduto poco dopo. La dinamica esatta dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.

Un bambino di un anno e mezzo è stato travolto da un’auto guidata in retromarcia dalla nonna, a Zero Branco, un piccolo borgo in provincia di Treviso, ed è morto appena arrivato in ospedale. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Il bambino, di origine moldava, è sfuggito dalle braccia della mamma senza che il padre riuscisse a intervenire in tempo. Così purtroppo il piccolo si è ritrovato dietro all'auto mentre la nonna stava compiendo una manovra in retromarcia per uscire dal parcheggio, in un piazzale condominiale in via Tiveron. A causa delle gravi ferite riportate alla testa, è morto dopo l’arrivo in ospedale. I carabinieri di Treviso stanno indagando sull’incidente e il magistrato ha disposto l'autopsia. 🔗 Leggi su Repubblica.it

Segui gli aggiornamenti su Treviso.

© Repubblica.it - Travolto dall’auto guidata dalla nonna: morto bambino di un anno a Treviso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Treviso, bimbo di un anno e mezzo travolto da auto nonna in retromarcia: è mortoUn bambino di un anno e mezzo è deceduto all'ospedale di Treviso dopo essere stato investito da un'auto in retromarcia guidata dalla nonna.

Bambino di un anno e mezzo travolto dall'auto della nonna nel cortile di casa, è in fin di vitaUn bambino di un anno e mezzo è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un'auto nel cortile di casa a Zero Branco, tra Scandolara e...

Temi più discussi: Scende dall'auto in galleria per recuperare uno specchietto, travolto e ucciso; Motociclista travolto da un’auto che si è data alla fuga: la Polizia locale individua la presunta responsabile; Belluno, incidente sulla strada Agordina: scende dall'auto in galleria per cercare lo specchietto ma viene investito da un altro mezzo. Così è morto a 79 anni Roberto Penso; Ciclista 79enne travolto e ucciso da un'auto nel Pordenonese.

Treviso, bimbo di un anno e mezzo muore travolto dall'auto della nonna in retromarciaLeggi su Sky TG24 l'articolo Treviso, bimbo di un anno e mezzo muore travolto dall'auto della nonna in retromarcia ... tg24.sky.it

Bimbo di un anno e mezzo travolto da un'auto in retromarcia, è gravissimo: alla guida c'era la nonnaUn bambino di un anno e mezzo è in gravissime condizioni dopo essere stato travolto da un auto in retromarcia alla cui guida pare ci fosse la ... msn.com