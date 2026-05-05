Un neonato di sei mesi è deceduto domenica pomeriggio in un'abitazione di Jesi. La polizia ha disposto un'autopsia per chiarire le cause del decesso, intervenuta mentre il bambino riposava nella culla. La notizia ha provocato dolore e sgomento tra i residenti, mentre le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per comprendere quanto accaduto.

JESI Dolore, sconcerto e profonda commozione riempiono queste ore in città dopo la notizia terribile della morte di un neonato domenica pomeriggio in un’abitazione in via XXIV Maggio. Cos’è successo Il piccolo di appena 6 mesi, figlio di una coppia di nigeriani ma nato a Jesi, ha smesso di respirare mentre stava riposando nella sua culla e a nulla sono valsi i disperati tentativi dei sanitari del 118 di salvarlo. Quando i genitori hanno capito cosa stava accadendo, il piccolo era in arresto cardiaco. Hanno chiamato il Nue 112, pregando di intervenire subito. Nell’appartamento sono precipitati sia i sanitari dell’automedica del 118 di Jesi che i militi della Croce Rossa, oltre all’équipe di medici rianimatori a bordo dell’eliambulanza Icaro01 atterrata nel parcheggio del McDonald’s.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Riposava nella culla, poi il malore fatale: disposta l'autopsia sul bimbo di 6 mesi morto in casa a Jesi

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