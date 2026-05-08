Bimbo di sei mesi morto in culla fissata l' autopsia disposta dalla Procura | si farà lunedì

La Procura ha disposto l’autopsia sul corpo di un bambino di sei mesi morto nella sua culla a Jesi. La data dell’esame è stata fissata per lunedì. I genitori del bambino dovranno aspettare ancora prima di poter organizzare il funerale, in attesa dei risultati delle indagini e dell’esame post mortem. La vicenda è al centro delle verifiche condotte dalle autorità.

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ANCONA - Dovranno attendere ancora i genitori del bimbo di sei mesi morto in culla, domenica scorsa, a Jesi, prima di poter fissare il funerale. Sarà eseguita infatti lunedì l’autopsia sul piccolo corpicino. L’accertamento, disposto dalla Procura di Ancona, servirà a chiarire le cause del decesso.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Bimbo di 6 mesi morto in culla a Jesi, la Procura di Ancona apre un fascicolo: disposta l’autopsia Riposava nella culla, poi il malore fatale: disposta l'autopsia sul bimbo di 6 mesi morto in casa a JesiJESI Dolore, sconcerto e profonda commozione riempiono queste ore in città dopo la notizia terribile della morte di un neonato domenica pomeriggio in... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Un malore improvviso, poi la tragedia: bimbo di sei mesi muore in casa a Jesi. Inutili gli estenuanti tentativi di rianimarlo; Bimbo di sei mesi morto in culla, esposto dei genitori contro la pediatra; Bimbo di 6 mesi morto in culla, esposto dei genitori contro la pediatra; Bimbo morto a 6 mesi: aperta un’inchiesta. Tenta di portare via un bimbo di 6 mesi dal passeggino, arrestatoE' successo al Campasso, il piccolo era con la mamma e il fratellino che è stato spintonato. La donna si è messa a urlare ... rainews.it Jesi - Bimbo di sei mesi morto in culla: disposta autopsiaSarà l’autopsia, fissata per lunedì 11 maggio, a cercare di chiarire le cause della morte di Elijah, il bimbo di appena sei mesi deceduto domenica scorsa a Jesi mentre erano in corso i tentativi di ri ... veratv.it Mohammed al-Sousi, il bimbo di 10 anni malnutrito vive senza cure in una tenda a Gaza City dopo la morte del padre in un raid israeliano - GALLERY x.com E’ successo nella mattinata di ieri, quando una pattuglia del Nucleo radiomobile ha notato il bimbo vagare lungo la statale 26, a Montjovet. E’ stato poi riaccompagnato a casa dai militari. Leggi l’articolo di @chris_diemoz con il link in bio. - facebook.com facebook