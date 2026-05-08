Bimbo di sei mesi morto in culla fissata l' autopsia disposta dalla Procura | si farà lunedì

Da anconatoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura ha disposto l’autopsia sul corpo di un bambino di sei mesi morto nella sua culla a Jesi. La data dell’esame è stata fissata per lunedì. I genitori del bambino dovranno aspettare ancora prima di poter organizzare il funerale, in attesa dei risultati delle indagini e dell’esame post mortem. La vicenda è al centro delle verifiche condotte dalle autorità.

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ANCONA - Dovranno attendere ancora i genitori del bimbo di sei mesi morto in culla, domenica scorsa, a Jesi, prima di poter fissare il funerale. Sarà eseguita infatti lunedì l’autopsia sul piccolo corpicino. L’accertamento, disposto dalla Procura di Ancona, servirà a chiarire le cause del decesso.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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