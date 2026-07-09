Un bambino di 18 mesi è stato investito dall’auto guidata dalla nonna mercoledì sera intorno alle 20, a Zero Branco. Il piccolo, che si chiamava Simone Chelaru, è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni sono risultate gravissime e è deceduto poco dopo. Le urla della nonna e la scena di incidente si sono svolte davanti a numerosi testimoni.

ZERO BRANCO (TREVISO) - Un bambino di un anno e mezzo, di nome Simone Chelaru, è morto dopo essere stato investito dall'auto guidata dalla nonna. La tragedia si è consumata mercoledì sera attorno le 20.20 a Zero Branco nel cortile di un'abitazione. Secondo una prima ricostruzione da parte dei carabinieri e della polizia locale di Zero Branco, l'anziana stava parcheggiando il veicolo al suo solito posto quando, facendo una manovra in retromarcia, non si è accorta dell'arrivo del piccolo che era in giardino assieme ai genitori ed era sfuggito dalla mano del papà. Il bimbo è finito sotto la ruota posteriore dell'auto. «Ho sentito le urla e sono subito corsa fuori - racconta una vicina tra le lacrime -. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Bimbo di 18 mesi muore investito dall'auto della nonna. Le urla strazianti: «L'ho ucciso»

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Il piccolo ora ha 11 anni, aveva 18 mesi nel 2016 quando sbarcò tra le braccia della mamma morta. A Leone XIV ha regalato un pallone: A me salvò la vita, tu regalalo a un altro bimbo. Leggi l'articolo di Antonio Maria Mira buff.ly/tvGysyj - X x.com

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