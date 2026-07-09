Un bambino di un anno e mezzo è morto mercoledì sera a causa di un investimento da parte dell'auto guidata dalla nonna. L'incidente è avvenuto intorno alle 20 in un cortile privato. La madre ha urlato: «L'ho ucciso» dopo aver visto il bambino a terra. La vettura ha colpito il bambino mentre si trovava vicino alla nonna, che era alla guida. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite sono risultate letali.

ZERO BRANCO (TREVISO) - Un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato investito dall'auto guidata dalla nonna. La tragedia si è consumata mercoledì sera attorno le 20.20 in via Tiveron a Zero Branco nel cortile di un'abitazione. Secondo una prima ricostruzione da parte dei carabinieri e della polizia locale di Zero Branco, l'anziana stava parcheggiando il veicolo al suo solito posto (a bordo c'era anche la nipotina di otto anni) quando, facendo una manovra in retromarcia, non si è accorta dell'arrivo del piccolo che era in giardino assieme ai genitori ed era sfuggito dalla mano del papà. Il bimbo è finito sotto la ruota posteriore dell'auto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Bambino di un anno e mezzo muore investito dall'auto della nonna. Le urla strazianti: «L'ho ucciso»

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Bambino di un anno e mezzo muore investito dall'auto della nonna

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