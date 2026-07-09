L’autopsia sulla bambina di tre anni trovata senza vita a Bordighera ha rilevato un’emorragia cerebrale causata da un colpo violento alla testa. La morte si è verificata dopo circa 48 ore di agonia. Si evidenzia che un intervento medico tempestivo avrebbe potuto evitare il decesso. L’indagine si concentra sulle cause dell’emorragia e sulle circostanze che hanno portato all’incidente.

Un colpo violento alla testa, poi 48 ore di agonia in cui un tempestivo soccorso medico avrebbe potuto evitarne la morte. Sono i dettagli che emergono dall’ autopsia eseguita sul corpo della piccola Beatrice, la bambina di tre anni trovata senza vita lo scorso febbraio a Bordighera, in provincia di Imperia. I risultati completi della perizia medica non sono ancora stati depositati, ma emergono elementi attorno alle indagini in corso per fare luce sull’accaduto e su quello che ha portato alla morte della piccola. A provocare il decesso della bambina sarebbe stata un’ emorragia cerebrale acuta, lesione causata da un forte trauma cranico... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bimba morta a Bordighera, l’autopsia parla di morte per emorragia cerebrale

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News - Bimba morta a Bordighera. Autopsia parla di trauma cranico e lesioni. Cosa ci… 16/02/2026

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