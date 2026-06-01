Aveva la testa a penzoloni le sorelline incastrano la madre e il compagno | ecco come è morta la bimba di 2 anni uccisa a Bordighera

Da open.online 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due sorelline hanno incastrato la madre e il compagno, raccontando come è morta una bambina di due anni a Bordighera. La piccola aveva la testa penzoloni, con il corpo viola e le labbra viola, e si lamentava che più la si teneva in piedi, più la testa cadeva in avanti. Le dichiarazioni sono state rese ai carabinieri, che stanno indagando sulle cause del decesso.

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«Più la tenevi su e più la testa cadeva in avanti», «aveva tutto il corpo viola e le labbra viola». Inizia con questa straziante testimonianza della sorellina maggiore di 9 anni il racconto dell’orrore che ha portato alla morte di Beatrice, la bambina di soli 2 anni uccisa a Bordighera il 9 febbraio scorso al culmine di trenta ore di agonia. Per l’omicidio sono stati arrestati  Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della madre della bambina, accusato di «maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola», e la stessa mamma di Beatrice, Manuela Aiello, accusata dello stesso reato e  arrestata  il giorno del ritrovamento. Come scrive Repubblica,... 🔗 Leggi su Open.online

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