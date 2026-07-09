La piccola di due anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Bordighera il 9 febbraio. L'autopsia ha evidenziato che la causa del decesso è un colpo alla testa. Secondo quanto riferito, se fosse stata chiamata un'ambulanza subito dopo il ritrovamento, sarebbe potuto intervenire un soccorso. Non ci sono ulteriori dettagli disponibili sui motivi dell'incidente o sulle circostanze in cui si è verificato il trauma.

Se solo qualcuno avesse chiamato l'ambulanza, la piccola Beatrice poteva salvarsi. È quanto emerge dall'esame autoptico compiuto sul corpo della bimba di due anni trovata morta nella abitazione della madre a Bordighera, la mattina del 9 febbraio scorso. Per il decesso della bambina si trovano in carcere, con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte, la madre di Beatrice, Emanuela Aiello, e il compagno di lei, Emanuel Iannuzzi. Entrambi si sono sempre dichiarati innocenti., Anche se le conclusioni dell'accertamento peritale non sono ancora state formalmente depositate in Procura, secondo quando trapelato, Beatrice è morta per una emorragia cerebrale acuta, causata da un colpo, che si è verificata al massimo 48 ore prima del decesso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Bimba morta a Bordighera, "a uccidere Beatrice è stato un colpo alla testa"

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