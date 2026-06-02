Una bambina di due anni è morta a Bordighera dopo aver subito violenze da parte della madre e del suo compagno. Secondo il pubblico ministero, le sorelline della vittima venivano punite e minacciate se mostravano affetto verso la piccola Beatrice. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio e maltrattamenti. La bambina è deceduta a causa delle botte ricevute.

Picchiate, minacciate, chiuse in una stanza, costrette a pulire la casa. "Adultizzate", nel senso peggiore del termine: non solo costrette a prendersi responsabilità e a svolgere mansioni non adatte alla loro età, ma anche forzate a vedere troppo presto gli orrori di cui gli adulti sono capaci. È il termine scelto, non a caso, dai servizi sociali nella relazione finita negli atti d'indagine che ha portato in carcere Emanuel Iannuzzi, 42 anni e Emanuela Aiello, 44 anni, per i maltrattamenti che hanno portato alla morte Beatrice, la figlia più piccola della donna, che a soli 2 anni avrebbe perso la vita sotto le botte ricevute dalla madre e dal suo compagno. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Bimba morta a Bordighera, il pm: "Le sorelline venivano punite e minacciate se mostravano affetto alla piccola Beatrice"

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Bimba morta a Bordighera, il dramma delle sorelline: per il pm punite e minacciate se mostravano affetto alla piccola BeatriceLe due sorelline della bambina di 2 anni, morta a Bordighera, sono state punite e minacciate se mostravano affetto verso di lei.

Bimba morta a Bordighera, decisiva la testimonianza delle sorelline di BeatriceLe sorelline di Beatrice hanno testimoniato di aver sentito urla prima di trovare la sorella morta, con il suo corpo livido e la testa che ciondolava.

Temi più discussi: Bimba morta a Bordighera, arrestato il compagno della madre; Il calvario di Beatrice, morta a 2 anni: nel cellulare foto della piccola con il volto tumefatto; Il dramma di Beatrice, morta per le violenze di mamma e compagno. Nel cellulare le foto dei pestaggi; Arrestato Manuel Iannuzzi, il compagno della madre di Beatrice. Nel suo telefono foto della piccola dopo i pestaggi.

Bimba di due anni morta a Bordighera: in un video obbligata a fumare. #DentrolaNotizia x.com

Bimba morta a Bordighera, arrestato Manuel Iannuzzi, il compagno della madre: nel suo telefono foto della piccola dopo i pestaggi. L'ordinanza: Sevizie e crudeltà . Beatrice è stata trovata morta lo scorso 9 febbraio a Bordighera. Dopo il fermo della madre, reddit

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