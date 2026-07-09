L'autopsia sulla bambina di due anni morta a Bordighera ha rivelato che era stata colpita alla testa e presentava segni di grave denutrizione. La morte è avvenuta la mattina del 9 febbraio. Le analisi mediche hanno confermato la presenza di un trauma cranico e condizioni di malnutrizione. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle cause o sui responsabili. La procura ha avviato indagini per chiarire le circostanze del decesso.

Emergono dettagli agghiaccianti dai risultati dell‘autopsia effettuata sul corpo di Beatrice, la bimba di due anni morta a Bordighera la mattina del 9 febbraio scorso. Per la vicenda, sono stati arrestati la madre, Emanuela Aiello, e il suo compagno, Emanuel Iannuzzi. L’esame autoptico ha stabilito che la piccola è deceduta a causa di un’emorragia cerebrale e che poteva essere salvata, se solo qualcuno avesse chiamato un’ambulanza in tempo. Autopsia sulla bimba morta a Bordighera: poteva essere salvata Beatrice era denutrita Emanuela Aiello ed Emanuel Iannuzzi continuano a dichiararsi innocenti Autopsia sulla bimba morta a Bordighera: poteva essere salvata L’autopsia, come riporta l’ANSA, è stata eseguita dal professor Francesco Ventura, consulente incaricato dalla Procura, alla presenza dei periti di parte. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bimba di 2 anni uccisa a Bordighera con un colpo alla testa, l'autopsia svela che era anche denutrita

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«Beatrice morta per un colpo alla testa, si sarebbe potuta salvare. Aveva emorragie, era malnutrita»

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