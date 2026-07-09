A Bologna, a Palazzo d'Accursio, è stata ascoltata la voce di Giorgio Almirante, riprodotta durante un evento. La registrazione si riferisce a un intervento del passato, risalente agli anni '70. La presenza di questa voce rappresenta una riproposizione di un momento storico, che non si è svolto in piazza maggiore come previsto allora. La manifestazione ha coinvolto anche commenti di figure politiche, che hanno lodato l’operato e il ruolo di Almirante.

A Palazzo d'Accursio a Bologna risuona la voce di Giorgio Almirante. Una sorta di rivincita per i mancati comizi in piazza maggiore negli anni '70. La spiega così Galeazzo Bignami, capogruppo FdI alla Camera, e organizzatore dell'evento in Cappella Farnese in occasione dei 20 anni dalla scomparsa di suo padre, Marcello Bignami, storico dirigente Msi. Proprio per dare il via all'iniziativa, viene proiettato un video con un collage di voci e immagini a rappresentare la storia della destra, in Italia e a Bologna. "A Giorgio Almirante fu impedito di parlare in Piazza Maggiore - ricorda Bignami - e allora mi piaceva far sentire da dentro il Comune le parole di Almirante. 🔗 Leggi su Bologna.repubblica.it

© Bologna.repubblica.it - Bignami ricorda il padre con la voce di Almirante in Comune, La Russa loda “il camerata”

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