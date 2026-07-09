Il 7 marzo 1974, a Castenaso in provincia di Bologna, sette colpi di pistola furono sparati contro Marcello Bignami dai nuclei proletari armati. In occasione di un evento a Bologna, Galeazzo Bignami ha ricordato il padre, evidenziando come in quella fase storica uccidere un fascista potesse non essere considerato reato. La vicenda riflette le tensioni politiche e sociali degli anni Settanta in Italia, caratterizzate da azioni violente e conflitti ideologici.

Bologna, 9 luglio 2026 – “Probabilmente uccidere un fascista non era un reato in quel periodo”. Sette marzo 1974, provincia di Bologna, sette colpi di pistola a Castenaso esplosi dai nuclei proletari armati contro Marcello Bignami. Cinque vanno a segno e accompagneranno per tutta la vita, da gambizzato, il dirigente storico della destra bolognese. Che è poi il padre di Galeazzo Bignami, il capogruppo di Fratelli d’Italia oggi alla Camera. Gli sparatori restarono ignoti, “mai individuati. Di quella vicenda non sappiamo molto”. Sappiamo invece il ruolo centrale di Marcello Bignami nella storia della destra di allora, dal Fronte universitario d’azione nazionale, il Fuan, al Msi, il Movimento sociale italiano, passando attraverso Alleanza Nazionale, di cui divenne consigliere comunale a Bologna e poi regionale in Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “La destra oltre la fiamma”. Galeazzo Bignami ricorda il padre: “Una storia di sfide verso il futuro”

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