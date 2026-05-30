Michele Emiliano ha ricordato che suo padre era fascista e ha parlato dei funerali di Berlinguer, sottolineando il silenzio rispettoso per Almirante. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate al Corriere della Sera e si sono distinte per un tono sincero e diretto, senza filtri. Le sue parole dipingono un quadro personale e politico, con riferimenti alla memoria familiare e ai momenti storici di quegli anni.

Michele Emiliano si racconta al C orriere della Sera e, come spesso accade quando parla senza filtri, finisce per offrire un ritratto che assomiglia più a un romanzo politico che a una classica autobiografia. Lo scrittore, magistrato, ex sindaco di Bari ed ex governatore della Puglia ha messo nero su bianco la sua biografia personale. C’è la grande storia del Novecento, la famiglia di militari, il nonno deportato nei lager tedeschi dopo aver rifiutato la Repubblica Sociale, il padre fascista, lui comunista, l’amicizia con Gianrico Carofiglio, la magistratura, la politica e perfino la nuova paternità a 66 anni. Un racconto che, inevitabilmente, mette in luce anche alcune delle tante contraddizioni che hanno accompagnato la lunga carriera dell’ex sindaco di Bari e governatore pugliese. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Michele Emiliano in versione amarcord: «Mio padre era fascista». E sui funerali di Berlinguer ricorda il silenzio rispettoso per Almirante

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