Un migrante algerino di 27 anni irregolare ha aggredito e colpito al volto una ragazza di 23 anni di origini marocchine nel centro di Milano. L'episodio ha suscitato reazioni tra esponenti politici, con alcuni che chiedono un'espulsione immediata e altri che affermano che in Italia le donne devono essere rispettate.

L’aggressione al volto di una 23enne di origini marocchine avvenuta oggi nel pieno centro di Milano ad opera di un migrante algerino irregolare di 27 anni scuote il mondo politico. Galeazzo Bignami chiede “una risposta ferma dello Stato: espulsione immediata ". Secondo il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera “il messaggio deve essere ancora più chiaro: in Italia non c'è spazio per chi usa la violenza o richiama la propria identità religiosa o culturale per intimidire, sopraffare o negare la dignità e la libertà delle donne". Bignami si riferisce, ovviamente alla frase che l’aggressore avrebbe proferito, quel "Che cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano" che sta indignando tutto il centrodestra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Bignami: "Espulsione immediata", Donzelli: "Se vieni in Italia le donne le rispetti". Le reazioni politiche dopo l'aggressione al volto di una ragazza a Milano

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