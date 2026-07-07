Le allergie alimentari sono reazioni immunitarie a determinati cibi, più rischiose delle intolleranze che coinvolgono il sistema digestivo. Tra i cibi più responsabili ci sono frutta a guscio, crostacei e latte. Gli esperti sottolineano che i ristoratori devono assicurarsi di poter preparare pasti senza contaminazioni, e se non sono sicuri, è preferibile rifiutare la prenotazione. Le allergie possono provocare reazioni severe e, in alcuni casi, diventare emergenze sanitarie.

Allergie alimentari: perché non sono un'intolleranza e quando possono diventare un'emergenza Un messaggio condiviso anche dalla dottoressa Mona Rita Yacoub, responsabile del Centro multidisciplinare avanzato Asma, Allergie alimentari e Farmaci dell'IRCCS Ospedale San Raffaele e ricercatrice di Medicina interna all'Università Vita-Salute San Raffaele, secondo cui il primo passo per prevenire gli episodi più gravi è distinguere correttamente le allergie dalle intolleranze. Sottolinea infatti Yacoub: «Purtroppo esiste ancora molta confusione nella terminologia. Si parla genericamente di allergie o di intolleranze, ma usare i termini in modo improprio porta a sottovalutare il rischio e a non adottare tutte le misure necessarie per evitare le contaminazioni alimentari». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Allergie alimentari, i cibi che provocano più reazioni e le differenze con le intolleranze. La specialista: «Il ristoratore deve chiedersi se è realmente in grado di preparare un pasto privo di contaminazioni. Se non può farlo, è molto meglio rifiutare una prenotazione»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Emicrania, patologia che colpisce le donne nel 70 per cento dei casi. Lo specialista: «È la regina delle cefalee, può durare dalle 4 alle 72 ore, con sintomi molto invalidanti». Ecco che cosa si può fareL’emicrania è una condizione che interessa più di sei milioni di italiani, con una prevalenza del 70 per cento tra le donne.

“Ormai sembra che non vada più bene nulla. Se sei bella sei stupida, grassa non va bene, magra non va bene, non se ne può più. Le canzoni? Se non vi piacciono, scrivetevele voi”: così Elettra LamborghiniElettra Lamborghini ha commentato la percezione negativa che circonda le donne, affermando che oggi sembra che nulla sia accettabile.

Temi più discussi: Allergia alla caseina e shock anafilattico: sintomi e cosa fare; Check Up 2025/26 - Puntata del 28/06/2026 - Video; Intolleranze e allergie: : cosa sono e come distinguerle; Allergie alimentari, 5 novità sulle cure che migliorano la qualità della vita.

La caseina, Aldo Montano e lo shock anafilattico: cos’è e dove si trova la proteina del latte, i sintomi dell’allergiaIl brutto episodio che ha coinvolto l’ex schermidore riporta l’attenzione su una patologia spesso confusa con la comune intolleranza. Gli esperti avvertono: la consapevolezza è l’unica vera difesa ... lanazione.it

Allergie alimentari: i cibi inaspettati che possono scatenarle a causa della cosiddetta reattività crociataLa medicina allergologica tradizionale si concentra da anni sui cosiddetti otto grandi allergeni alimentari - latte vaccino, uova, pesce, crostacei, frumento, soia, arachidi e frutta a guscio - che ... vanityfair.it