il fallimento delle politiche immigrazioniste della sinistra le reazioni dopo il caso brianza

Notizia in breve

Dopo l’attentato di Modena, le forze dell’ordine hanno effettuato diverse operazioni nelle ultime settimane, fermando persone sospettate di legami con l’estremismo islamico. Tra queste, alcuni soggetti sono stati arrestati in varie località, mentre altri sono stati sottoposti a controlli e perquisizioni. Le operazioni sono state motivate da indagini su possibili piani terroristici e attività di radicalizzazione.