Il fallimento delle politiche immigrazioniste della sinistra Le reazioni dopo il caso Brianza
Dopo l’attentato di Modena, le forze dell’ordine hanno effettuato diverse operazioni nelle ultime settimane, fermando persone sospettate di legami con l’estremismo islamico. Tra queste, alcuni soggetti sono stati arrestati in varie località, mentre altri sono stati sottoposti a controlli e perquisizioni. Le operazioni sono state motivate da indagini su possibili piani terroristici e attività di radicalizzazione.
In poche settimane, dopo l’attentato di Modena, ci sono state numerose operazioni delle forze dell’ordine che hanno portato a fermare soggetti potenzialmente pericolosi perché legati all’estremismo islamico. L’ultimo arresto è stato compiuto in Brianza, ancora un 20enne che, dai social, minacciava l’Italia. “Un altro giovane 'italiano doc' fermato per terrorismo islamico”, ha scritto sui social il vicepremier Matteo Salvini. “L'arresto questa mattina di un uomo, residente in Brianza e accusato di terrorismo internazionale, testimonia ancora una volta l’efficacia delle misure messe in campo dal nostro Paese per contrastare il pericoloso fenomeno della radicalizzazione islamista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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