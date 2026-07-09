Bici fuori dalle corsie dell’e-Brt | Ciclisti costretti a pedalare nel traffico pesante Dori porta il caso in Parlamento

Le biciclette non potranno più usare le corsie riservate dell’e-Brt, dopo le modifiche al Codice della strada entrate in vigore a dicembre 2024. La norma ha eliminato la possibilità di creare corsie promiscue bus e bici, costringendo i ciclisti a pedalare nel traffico più intenso. Un rappresentante ha portato il caso in Parlamento, evidenziando le difficoltà per chi si sposta in bicicletta.

Le biciclette non potranno utilizzare le corsie riservate dell’ e-Brt. È l’effetto delle modifiche al Codice della strada entrate in vigore a dicembre 2024, che hanno eliminato la possibilità di istituire corsie promiscue bus-bici. Una novità che, secondo Europa Verde Bergamo, rischia di compromettere la sicurezza dei ciclisti lungo uno dei principali assi viari della provincia e che ha spinto il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Devis Dori, a presentare un’interrogazione al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il caso riguarda il progetto su cui tanto si sta dibattendo negli ultimi giorni: la linea di trasporto rapido con autobus elettrici che collegherà Bergamo, Dalmine e Verdellino grazie a un’infrastruttura finanziata anche con fondi del Pnrr. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

BRT a Frosinone, il Comune chiarisce: “Corsie e rete ciclabile nel rispetto delle norme”Il Comune di Frosinone ha precisato che le corsie riservate al trasporto pubblico e i tratti della rete ciclabile sono stati realizzati nel rispetto...

In Parlamento la lezione della studentessa al deputato Fdi che non vuole il voto fuori sede: “Chiediamoci perché i giovani sono costretti ad andarsene”Durante un’audizione in Parlamento, una studentessa ha risposto a un deputato di Fratelli d’Italia che si opponeva alla possibilità di votare fuori...

Argomenti più discussi: Sai che da ora in poi in Spagna rischi una multa fino a 200 euro se...; Cagliari, raffica di corsie ciclabili dal centro alla periferia: effetto piscina con le piogge.

Bici fuori dalle corsie dell’e-Brt: Ciclisti costretti a pedalare nel traffico pesante. Dori porta il caso in ParlamentoIl deputato di Avs chiede al Governo di rivedere la normativa che impedisce alle bici di viaggiare sulle corsie dell'e-Brt Bergamo Verdellino ... bergamonews.it

Lungomare, addio alle biciclette a Bari: la pista ciclabile cancellata dalle corsie dei bus BrtIl particolare non è sfuggito a chi in questi giorni ha percorso il lungomare sud di Bari in bici o in monopattino: dalla strada che conduce a Pane e pomodoro e sulla litoranea sono scomparse le piste ... bari.repubblica.it