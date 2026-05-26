Durante un’audizione in Parlamento, una studentessa ha risposto a un deputato di Fratelli d’Italia che si opponeva alla possibilità di votare fuori sede. La ragazza ha chiesto di riflettere sulle ragioni che spingono i giovani a lasciare le proprie città. Il presidente dell’assemblea ha commentato con entusiasmo la presenza dei giovani, sottolineando il valore della loro partecipazione. La discussione si è concentrata sul diritto di voto per gli studenti fuori sede.

“E’ un piacere vedere dei giovani che vengono in audizione, voglio dirvelo”. Il presidente della commissione Affari Costituzionali, Nazario Pagano accoglie così i rappresentati delle organizzazioni studentesche auditi su impulso dei partiti di centrosinistra per la discussione della prossima legge elettorale. E gli studenti, dopo aver esposto le loro critiche al cosiddetto Melonellum, la nuova legge elettorale voluta dal centrodestra, hanno espresso la richiesta che il nuovo sistema preveda il voto per i fuori sede. Su questo punto il deputato di Fratelli d’Italia, Angelo Rossi, ha indicato criticità tecniche, soprattutto rispetto al fatto che “gli studenti fuori sede provengano in prevalenza da una certa parte del Paese ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - In Parlamento la lezione della studentessa al deputato Fdi che non vuole il voto fuori sede: “Chiediamoci perché i giovani sono costretti ad andarsene”

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