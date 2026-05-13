Il castello Orsini di Soriano si trasforma in un mercatino a cielo aperto

Domenica 17 maggio, il castello Orsini di Soriano nel Cimino si trasforma in un mercatino a cielo aperto. L’evento, chiamato “Alla corte del Castello”, prevede l’allestimento di bancarelle e esposizioni di artisti e artigiani lungo le aree esterne della struttura. La giornata si svolge in modo gratuito e coinvolge visitatori di tutte le età, offrendo l’opportunità di scoprire opere e creazioni locali.

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Domenica 17 maggio Soriano nel Cimino si trasforma in un mercatino artistico grazie all'iniziativa “Alla corte del Castello”. L'evento, organizzato dalla Pro loco con il patrocinio del comune, si svolge ogni terza domenica del mese dalle ore 10 alle ore 18 all'interno del castello Orsini.🔗 Leggi su Viterbotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Artigianato, auto storiche, cibo e molto altro animano il castello Orsini di SorianoDa domenica 19 aprile parte l'iniziativa a cadenza mensile che anima Soriano nel Cimino dal titolo “La corte a castello”. Argomenti più discussi: Soriano nel Cimino, torna Alla Corte del Castello, artigianato e teatro nel borgo medievale; Sagre nel Lazio a maggio 2026, arriva una grande primavera. Il Metodo al Castello Orsini di Avezzano: la nuova produzione del TSAIl Metodo, il lato oscuro delle risorse umane di Jordi Galceran, con Alessandro Scafati, Alessandra Barbonetti ... laquilablog.it Il Metodo. Il prezzo dell’ambizione chiude la stagione al Castello Orsini ColonnaAl Castello Orsini Colonna di Avezzano, Venerdì 15 maggio 2026, alle ore 21, andrà in scena Il Metodo. Il prezzo dell’ambizione ... laquilablog.it