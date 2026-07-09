Bertolucci | Un Sinner diverso contro le strategie del Djoker dove si decide la sfida
Sinner affronterà domani Djokovic in una semifinale di Wimbledon, dove si decide la sfida tra i due. Il tennista italiano, campione in carica, dovrà confermare il suo ruolo contro il serbo, che ha eliminato altri avversari nel torneo. La partita rappresenta un passaggio chiave per Sinner, che cerca di avanzare verso la finale. La semifinale si svolge in un contesto di grande attesa, con la sfida tra i due ancora tutta da definire.
Sognavamo, lo ammettiamo, una finale al maschile completamente italiana a Wimbledon, anche se il percorso era ancora tutto da disegnare. Rimaniamo invece con il solo Sinner, chiamato domani a consolidare il suo status di campione in carica nell’attesa semifinale contro Djokovic. Non avevano immaginato, d’altronde, che la favola di Fery potesse continuare a illustrarsi così brillantemente anche contro Cobolli, apparso in decisa crescita nel match degli ottavi contro De Minaur. E invece l’inglese ha disputato una partita perfetta, concedendo pochissimi errori gratuiti e mantenendo sempre un atteggiamento propositivo, a cui purtroppo ha fatto da contraltare una versione di Flavio priva di quell’aggressività e di quella tigna che di solito lo contraddistinguono, permettendogli di esaltarsi nella battaglia corpo a corpo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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