Bertolucci | Un Sinner diverso contro le strategie del Djoker dove si decide la sfida

Sognavamo, lo ammettiamo, una finale al maschile completamente italiana a Wimbledon, anche se il percorso era ancora tutto da disegnare. Rimaniamo invece con il solo Sinner, chiamato domani a consolidare il suo status di campione in carica nell’attesa semifinale contro Djokovic. Non avevano immaginato, d’altronde, che la favola di Fery potesse continuare a illustrarsi così brillantemente anche contro Cobolli, apparso in decisa crescita nel match degli ottavi contro De Minaur. E invece l’inglese ha disputato una partita perfetta, concedendo pochissimi errori gratuiti e mantenendo sempre un atteggiamento propositivo, a cui purtroppo ha fatto da contraltare una versione di Flavio priva di quell’aggressività e di quella tigna che di solito lo contraddistinguono, permettendogli di esaltarsi nella battaglia corpo a corpo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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