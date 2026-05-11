Jannik Sinner torna in campo a Roma | oggi la sfida contro Alexei Popyrin orario e dove vederla

Oggi al Foro Italico si gioca il match tra Jannik Sinner e Alexei Popyrin, valido per il terzo turno degli Internazionali BNL d’Italia. Il tennista italiano torna in campo in occasione della competizione romana e l'incontro si svolge nel contesto di questo torneo. L'appuntamento è fissato per questa giornata, con orario e dettagli sulla diretta disponibili.

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Torna protagonista al Foro Italico Jannik Sinner. Oggi, lunedì 11 maggio, il numero uno azzurro affronta Alexei Popyrin nel match valido per il terzo turno degli Internazionali BNL d’Italia. LEGGI ANCHE:– Vuoi vedere Sinner a Roma? Preparati: ecco quanto costa il biglietto La partita è in programma non prima delle ore 15 sul Campo Centrale, come terzo incontro della sessione diurna del Masters 1000 di Roma. Sinner arriva all’appuntamento dopo il successo in due set contro Sebastian Ofner al debutto stagionale sulla terra romana, mentre Popyrin ha già eliminato Matteo Berrettini e il ceco Jakub Mensik, protagonista del successo sull’azzurro a Doha.🔗 Leggi su Funweek.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video QUANDO GIOCA SINNER CON POPYRIN A ROMA DATA, ORARIO E DOVE VEDERLA IN TV GRATIS Notizie correlate Pronostico e quote Jannik Sinner – Alexei Popyrin, Roma 11-05-2026Jannik Sinner e Alexei Popyrin scenderanno in campo non prima delle ore 15:00, ovviamente sul centrale, con il numero uno del Ranking ATP che per il... Miami, quando gioca oggi Jannik Sinner: il debutto contro Dzumhur | Orario e dove vederla in tv e streamingSi parla tanto del Sunshine Double, l’impresa che nel circuito Atp manca dal 2017. Argomenti più discussi: Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia 2026: quando gioca a Roma, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP; Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano; Sinner torna dove tutto è iniziato: dal n. 263 al n. 1, da predestinato a padrone del tennis; Jannik Sinner ha vinto anche il torneo di Madrid.