In Lombardia nasce una tecnologia che mira a competere con le superpotenze nello spazio. L’industria aerospaziale, sempre più strategica a livello globale, vede sviluppi significativi in questa regione italiana. La regione si sta affermando come centro di innovazione per le tecnologie spaziali, contribuendo alla corsa internazionale per il dominio nello spazio. Questi sviluppi coinvolgono aziende e centri di ricerca che lavorano alla creazione di soluzioni avanzate per il settore aerospaziale.

La supremazia sullo scacchiere geopolitico si gioca sempre più oltre l’atmosfera terrestre. L’industria aerospaziale è diventata negli ultimi anni un asset strategico centrale nell’economia, specialmente di quei Paesi che ambiscono ad avere un ruolo da protagonisti nello scenario mondiale. Questo comparto ha un ruolo fondamentale nella generazione di nuove tecnologie, contribuendo in maniera significativa all’innovazione e alla crescita ben al di là dei confini settoriali sia attraverso meccanismi di diversificazione produttiva che attraverso flussi di conoscenza diretti ad altre attività. L’Italia, con oltre 50 mila addetti e un fatturato... 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La corsa allo Spazio si decide in Lombardia: ecco dove nasce la tecnologia che sfida le superpotenze

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