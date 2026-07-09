Berlusconi difende Meloni | Trump ha offeso tutti gli italiani È cauto su Vannacci | Aspetto il programma

Da quotidiano.net 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un politico italiano ha commentato le recenti affermazioni di un ex presidente degli Stati Uniti, affermando che le parole di quest'ultimo hanno offeso gli italiani. Ha espresso orgoglio per la nazionalità e ha dichiarato di essere stato profondamente infastidito dalle dichiarazioni. Sul fronte interno, ha manifestato cautela riguardo a un altro ufficiale militare, attendendo di conoscere il suo programma prima di formulare giudizi.

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Roma, 9 luglio 2026 – “Io sono orgoglioso di essere italiano. Lo dico seriamente, è una cosa che mi ha toccato, mi ha profondamente infastidito ”. Sceglie la linea dell’orgoglio nazionale e del pieno sostegno istituzionale Pier Silvio Berlusconi per blindare la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, scossa dalle recenti frizioni con Donald Trump. L’amministratore delegato di MediaForEurope (Mfe) parla a Cologno Monzese, durante la tradizionale serata di presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset, trasformando l’evento commerciale in un palcoscenico di forte rilevanza geopolitica e interna, dove i destini dell’azienda si intrecciano inevitabilmente con gli equilibri dell’area di governo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Berlusconi difende Meloni: “Trump ha offeso tutti gli italiani”. È cauto su Vannacci: “Aspetto il programma”
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