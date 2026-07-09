Berlusconi difende Meloni | Trump ha offeso tutti gli italiani È cauto su Vannacci | Aspetto il programma
Un politico italiano ha commentato le recenti affermazioni di un ex presidente degli Stati Uniti, affermando che le parole di quest'ultimo hanno offeso gli italiani. Ha espresso orgoglio per la nazionalità e ha dichiarato di essere stato profondamente infastidito dalle dichiarazioni. Sul fronte interno, ha manifestato cautela riguardo a un altro ufficiale militare, attendendo di conoscere il suo programma prima di formulare giudizi.
Roma, 9 luglio 2026 – “Io sono orgoglioso di essere italiano. Lo dico seriamente, è una cosa che mi ha toccato, mi ha profondamente infastidito ”. Sceglie la linea dell’orgoglio nazionale e del pieno sostegno istituzionale Pier Silvio Berlusconi per blindare la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, scossa dalle recenti frizioni con Donald Trump. L’amministratore delegato di MediaForEurope (Mfe) parla a Cologno Monzese, durante la tradizionale serata di presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset, trasformando l’evento commerciale in un palcoscenico di forte rilevanza geopolitica e interna, dove i destini dell’azienda si intrecciano inevitabilmente con gli equilibri dell’area di governo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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