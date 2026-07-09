Bergomi | Stagione incredibile di Chivu questa Inter giocherà sempre a tre ma ora serve un talento per ringiovanire la rosa
Beppe Bergomi ha elogiato la stagione di Chivu, definendola incredibile. Ha inoltre sottolineato che l’Inter continuerà a giocare con il sistema a tre difensori. L’ex capitano ha aggiunto che ora la squadra ha bisogno di un talento per ringiovanire la rosa. Queste considerazioni sono state fatte durante una puntata del PoreCast condotta da Giacomo Poretti, dedicata all’analisi del momento dei nerazzurri.
di Andrea Greco Bergomi: «Stagione incredibile di Chivu, questa Inter giocherà sempre a tre ma ora.». Segui le ultimissime sui nerazzurri. Ospite del PoreCast di Giacomo Poretti, l’ex capitano Beppe Bergomi ha analizzato da vicino il momento della squadra milanese. Nel corso della trasmissione, l’attuale opinionista televisivo ha espresso il suo punto di vista sul lavoro svolto dall’allenatore Cristian Chivu e sulle mosse necessarie per migliorare la rosa sul calciomercato. UTLIMISSIME CHIVU – « Te lo ricordi, Samaden, che adesso fa responsabile all’Atalanta. San Pellegrino Terme, premiazione, c’eravamo io, Stromberg, un po’ di ex, Adelio Moro, e c’era anche lui. 🔗 Leggi su Internews24.com
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