Bergomi |  Stagione incredibile di Chivu questa Inter giocherà sempre a tre ma ora serve un talento per ringiovanire la rosa

Da internews24.com 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Beppe Bergomi ha elogiato la stagione di Chivu, definendola incredibile. Ha inoltre sottolineato che l’Inter continuerà a giocare con il sistema a tre difensori. L’ex capitano ha aggiunto che ora la squadra ha bisogno di un talento per ringiovanire la rosa. Queste considerazioni sono state fatte durante una puntata del PoreCast condotta da Giacomo Poretti, dedicata all’analisi del momento dei nerazzurri.

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di Andrea Greco Bergomi: «Stagione incredibile di Chivu, questa Inter giocherà sempre a tre ma ora.». Segui le ultimissime sui nerazzurri. Ospite del  PoreCast di Giacomo Poretti, l’ex capitano  Beppe Bergomi  ha analizzato da vicino il momento della squadra milanese. Nel corso della trasmissione, l’attuale opinionista televisivo ha espresso il suo punto di vista sul lavoro svolto dall’allenatore  Cristian Chivu  e sulle mosse necessarie per migliorare la rosa sul  calciomercato. UTLIMISSIME CHIVU – « Te lo ricordi, Samaden, che adesso fa responsabile all’Atalanta. San Pellegrino Terme, premiazione, c’eravamo io, Stromberg, un po’ di ex, Adelio Moro, e c’era anche lui. 🔗 Leggi su Internews24.com

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