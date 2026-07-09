Bergomi |  Stagione incredibile di Chivu questa Inter giocherà sempre a tre ma ora serve un talento per ringiovanire la rosa

Notizia in breve

Beppe Bergomi ha elogiato la stagione di Chivu, definendola incredibile. Ha inoltre sottolineato che l’Inter continuerà a giocare con il sistema a tre difensori. L’ex capitano ha aggiunto che ora la squadra ha bisogno di un talento per ringiovanire la rosa. Queste considerazioni sono state fatte durante una puntata del PoreCast condotta da Giacomo Poretti, dedicata all’analisi del momento dei nerazzurri.