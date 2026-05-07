L'Inter ha avviato le trattative per il rinnovo contrattuale dell'allenatore, con un accordo che potrebbe estendersi fino al 2028. La proposta prevede un compenso di tre milioni di euro a stagione. Il tecnico svolge un ruolo importante anche nelle decisioni di mercato della squadra, e il club sta definendo i dettagli dell’intesa per mantenere la collaborazione a lungo termine.

Il merito e la forma possono convergere quando la filosofia incontra la concretezza. L’Inter è talmente contenta di Cristian Chivu da volerlo premiare (ecco il merito) con il rinnovo del contratto, rispettando così anche la linea societaria (qui è forma) che non prevede la possibilità di cominciare una stagione con l’allenatore in scadenza. Dopo la finale di Coppa Italia, che può regalare un’accoppiata raggiunta soltanto nel 2010 in tutta la storia del club, il presidente Marotta convocherà il pupillo in sede per porgergli la stilografica: firma qua, ragazzo, insieme andremo lontano. La concordia è il primo effetto dello scudetto raggiunto, aspettando gli ultimi verdetti che serviranno a compilare il giudizio definitivo sulla stagione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, sempre più Chivu. Avanti insieme fino al 2028: rinnovo pronto a tre milioni a stagione

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