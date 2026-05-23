Chivu, allenatore dell’Inter, ha rilasciato queste dichiarazioni dopo l’ultima partita di Serie A contro il Bologna. Dopo Bologna Inter, Cristian Chivu ha rilasciato queste parole a Dazn. Cosa ha detto. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano IL MATCH E L’ESULTANZA DELLA PANCHINA SUL 3-3 – « Andava onorata la maglia e ciò che di buono abbiamo fatto questa stagione. Merito dei ragazzi che hanno messo in campo la loro miglior versione, anche se non ne avevano tanta. Siamo contenti perché si sono messi a disposizione del gruppo e hanno cercato di fare del loro meglio, poi i ragazzi che sono entrati hanno dato energia, ci hanno creduto fino in fondo, hanno fatto vedere le loro qualità. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Chivu chiude la stagione dell’Inter: «Sono in un frullatore da un anno e mezzo! Ora dopo 2 trofei ci serve una vacanza»

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FIORENTINA INTER 1-1 VANOLI INFURIATO CON LA STAMPA PERDE LA TESTA!

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Chivu a Dazn: «Andava onorata la maglia e la stagione, ora ci serve un po’ di vacanza! Diouf ha fatto vedere chi è»di Giuseppe ColicchiaL’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua dopo il pareggio ottenuto nell’ultimo match di campionato contro...

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