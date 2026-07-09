Un ex insegnante di religione, una nonna appassionata di bingo e una donna senza occupazione che faceva da autista sono state coinvolte in una truffa da un milione di euro. Secondo le dichiarazioni, una di loro avrebbe chiesto al contabile di far transitare il denaro sul suo conto. Il contabile, amico di famiglia, ha riferito di aver ricevuto richieste di movimentazioni finanziarie sospette. Sono in corso ulteriori verifiche sulle transazioni e sui ruoli di ciascuno coinvolto.

Mettete un’insegnante di religione, una nonna giocatrice incallita e una nullafacente che faceva da autista. E immaginatevele a spillare un milione di euro al contabile amico di famiglia. Sembra incredibile, ancora di più vedendo i personaggi sfilare in aula. Eppure è la vicenda al centro del processo che si sta celebrando davanti alla giudice Carmen Carandente, una giovane giudice, alla prima esperienza, tanto che ieri ha chiesto un minuto di pazienza per rispolverare il codice sul confronto in aula fra testimoni. In effetti, accade di rado. Il faccia a faccia è stato tra l’insegnante in questione, Patrizia Mapelli, 64 anni, di Fara Gera d’Adda, ex coimputata sfilatasi con un patteggiamento, e la parte civile Alessandro Colnaghi, dalla cui denuncia partì l’indagine della Guardia di finanza. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Bergamo, truffa da un milione di euro, il confronto tra l'ex insegnante e il contabile: «Mi chiese di far transitare il denaro sul mio conto»

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