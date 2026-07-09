In tribunale, un uomo ha raccontato che un uomo di famiglia gli chiese di spostare un milione di euro sul suo conto. La vittima, insegnante di religione e nonna, ha detto di aver agito su richiesta di un uomo chiamato Colnaghi. La donna, descritta come giocatrice incallita, e un’altra persona senza occupazione, erano coinvolte nella truffa. La somma rubata è stata recuperata parzialmente.

Mettete un’insegnante di religione, una nonna giocatrice incallita e una nullafacente che faceva da autista. E immaginatevele a spillare un milione di euro al contabile amico di famiglia. Sembra incredibile, ancora di più vedendo i personaggi sfilare in aula. Eppure è la vicenda al centro del processo che si sta celebrando davanti alla giudice Carmen Carandente, una giovane giudice, alla prima esperienza, tanto che ieri ha chiesto un minuto di pazienza per rispolverare il codice sul confronto in aula fra testimoni. In effetti, accade di rado. Il faccia a faccia è stato tra l’insegnante in questione, Patrizia Mapelli, 64 anni, di Fara Gera d’Adda, ex coimputata sfilatasi con un patteggiamento, e la parte civile Alessandro Colnaghi, dalla cui denuncia partì l’indagine della Guardia di finanza. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Truffa da un milione di euro, il faccia a faccia in aula: «Colnaghi mi chiese di movimentare il denaro sul mio conto»

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They Staged a Fake Son Scam to Steal a 3-Million-Euro Fortune! | Comedy Movie | Restiamo amici

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