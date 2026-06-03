Clonavano le voci dei parenti con l'IA per estorcere denaro | scoperta truffa da un milione di euro

Una rete di truffatori è stata smantellata dai carabinieri dopo aver commesso 39 truffe per un totale di un milione di euro. La banda clonava le voci dei parenti utilizzando software di intelligenza artificiale, ingannando le vittime per ottenere denaro. La truffa si basava sulla riproduzione delle voci tramite IA, permettendo di estorcere denaro con messaggi falsi provenienti da persone conosciute. I dettagli dell’indagine hanno portato all’arresto di alcuni membri del gruppo.

I carabinieri hanno smantellato una rete accusata di 39 truffe compiute con software d'intelligenza artificiale. Recuperati contanti, oro e gioielli per oltre 900mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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