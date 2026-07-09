Bergamo Circolino da record | quasi 381 mila coperti in un anno Il nostro ristorante è speciale i clienti lo percepiscono

Nel 2025, un ristorante di Bergamo ha registrato quasi 381.000 coperti, secondo il bilancio sociale. Di questi, circa 212.100 sono stati a pranzo e 168.693 a cena. I numeri rappresentano un aumento rispetto agli anni precedenti, con una maggiore affluenza durante i mesi estivi. La gestione attribuisce il successo alla percezione che il locale sia speciale per i clienti.

I numeri, asseverati nel bilancio sociale, sono impressionanti: 380.793 coperti registrati nel 2025 di cui 212.100 a pranzo e 168.693 a cena con, si legge, «un buon incremento rispetto agli anni precedenti soprattutto durante i mesi estivi». Per rendersene conto è sufficiente farci un giretto in queste sere, dove sotto le fresche frasche del Circolino i clienti occupano con una buona rotazione i 350 posti a sedere del giardino esterno (mentre i coperti interni sono 280). In una Città Alta dove pure l’offerta eno-gastronomica non manca, il cuore operativo della Cooperativa di Città Alta, rappresenta in termini di volumi un benchmark cittadino inarrivabile. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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