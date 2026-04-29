Lazio record storico per il diritto allo studio | assegnate quasi 39 mila borse per l’anno accademico 2025 2026 L’annuncio della Regione

La Regione Lazio ha annunciato che per l’anno accademico 20252026 sono state assegnate quasi 39 mila borse di studio, un record storico per il territorio. L’ente ha reso noto il numero di beneficiari e le modalità di distribuzione delle agevolazioni. La comunicazione riguarda tutte le università e gli studenti iscritti nelle istituzioni della regione, che potranno accedere alle sovvenzioni previste dal piano.

La Regione Lazio ha comunicato un importante aggiornamento riguardante le agevolazioni per l'anno accademico in corso. L'articolo Lazio, record storico per il diritto allo studio: assegnate quasi 39 mila borse per l’anno accademico 20252026. L’annuncio della Regione.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Anno accademico 2025/2026, pagate le ultime 4mila borse di studio su un totale di 20.153 aventi dirittoCirio e Chiorino: “Ancora una volta, il Piemonte assicura la borsa di studio per tutti gli studenti aventi diritto, quasi 1000 in più rispetto... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Borse di studio 2025/2026, scorre la graduatoria: dichiarati vincitori tutti gli studenti idonei; Lazio, record borse di studio: 38.785 finanziamenti e nessun idoneo escluso; Perché nel Lazio è record di ricette per visite ed esami. I medici: Pazienti usati come postini; Economia, numeri record per le imprese di Roma e Lazio nel primo trimestre 2026. Lazio, record storico di borse di studio38.785 vincitori e oltre 200 milioni per il diritto allo studio Riceviamo e pubblichiamo dall'Ufficio Stampa della Regione Lazio. La Regione Lazio conferma il proprio impegno concreto nel garantire il ... expartibus.it Lazio, i record di Pedro: ora sogna il primo titolo in ItaliaUn giocatore eterno che riscrive i record della Lazio. Con il gol realizzato ieri contro l'Udinese Pedro ha ritoccato il record fatto segnare a gennaio. tuttomercatoweb.com Trasporto pubblico nel Lazio meridionale e Unità di Rete: nuova società aggiudicataria e riorganizzazione dei bus con modifiche al TPL nei comuni coinvolti https://canaledieci.it/2026/04/28/unita-di-rete-sud-pontino-nuova-societa-aggiudicataria-e-modifiche-a - facebook.com facebook La #Lazio si prepara per la trasferta contro la Cremonese Tutte le ultime sui biancocelesti x.com