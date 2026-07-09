Nel 2025, il ristorante ha totalizzato quasi 381 mila coperti, con 212.100 a pranzo e 168.693 a cena. I dati, confermati nel bilancio sociale, mostrano un aumento rispetto agli anni precedenti, in particolare nei mesi estivi. La cifra rappresenta un record per il locale, che attribuisce il successo alla percezione di un’esperienza speciale da parte dei clienti.

I numeri, asseverati nel bilancio sociale, sono impressionanti: 380.793 coperti registrati nel 2025 di cui 212.100 a pranzo e 168.693 a cena con, si legge, «un buon incremento rispetto agli anni precedenti soprattutto durante i mesi estivi». Per rendersene conto è sufficiente farci un giretto in queste sere, dove sotto le fresche frasche del Circolino i clienti occupano con una buona rotazione i 350 posti a sedere del giardino esterno (mentre i coperti interni sono 280). In una Città Alta dove pure l’offerta eno-gastronomica non manca, il cuore operativo della Cooperativa di Città Alta, rappresenta in termini di volumi un benchmark cittadino inarrivabile. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Circolino da record: quasi 381 mila coperti in un anno. «Il nostro ristorante è speciale, i clienti lo percepiscono»

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