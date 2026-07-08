Quarantuno nuovi Carabinieri in servizio in Bergamasca | il benvenuto del Generale De Riggi

Quarantuno nuovi carabinieri sono stati assegnati alle stazioni della provincia di Bergamo. L’8 luglio, si è svolta una cerimonia di benvenuto con la partecipazione del Generale De Riggi. I nuovi arrivi si aggiungono al personale già presente e inizieranno le attività di servizio nelle diverse stazioni del territorio. La presenza rafforza la presenza delle forze dell’ordine nella zona.

Quarantuno nuovi carabinieri sono entrati in servizio nelle Stazioni dell’Arma della provincia di Bergamo. Nel pomeriggio dell’8 luglio, nella caserma “Appuntato Lorenzo Forleo”, sede del Comando Provinciale Carabinieri di Bergamo, il Generale di Divisione Giuseppe De Riggi, Comandante della Legione Carabinieri “Lombardia”, ha dato il benvenuto ai militari appena giunti sul territorio al termine del percorso di formazione negli istituti dell’Arma. I nuovi Carabinieri, 13 donne e 28 uomini di età compresa tra i 20 e i 26 anni, provengono da diverse province italiane. Assegnati dal Comando Generale alla Legione Carabinieri “Lombardia”, sono stati destinati a rafforzare gli organici delle Stazioni Carabinieri della provincia bergamasca. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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