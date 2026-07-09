Benedetto Petrone il gip di Bari archivia l' inchiesta | Per gli indagati non è provato alcun ruolo nell' omicidio

Il gip di Bari ha archiviato l'inchiesta sull'omicidio di un giovane operaio comunista avvenuto nel 1977. Secondo la decisione, non ci sono prove che coinvolgano gli indagati nel delitto. È stato stabilito che l’unico responsabile dell’omicidio è stato un militante di un’organizzazione di estrema destra. La vicenda riguarda l’uccisione di un ragazzo di 18 anni, avvenuta nella sera del 28 novembre di quarant’anni fa.

Fu il solo Giuseppe Piccolo, militante di Ordine Nuovo, il responsabile dell’omicidio di Benedetto Petrone, il 18enne operaio comunista ucciso a Bari la sera del 28 novembre 1977. Lo ha stabilito la gip di Bari Gabrielle Pede, che ieri ha disposto l’archiviazione dell’indagine a carico di altri sei indagati (alcuni dei quali già condannati in via definitiva per favoreggiamento) nei cui confronti erano state contestate – dal gip che per primo aveva disposto nuove indagini – le aggravanti dei motivi abietti e della crudeltà, oltre al reato di concorso in omicidio. La gip, nel non riconoscere la prima aggravante, ha fatto riferimento al periodo... 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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