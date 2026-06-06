Il gip di Roma ha archiviato l'inchiesta sul bilancio 2022 della Juventus. La società ha confermato la notizia tramite una nota ufficiale, specificando che il procedimento riguardava alcuni aspetti contabili. Non sono stati emessi rinvii a giudizio né altre azioni legali contro il club in relazione a questa indagine. La decisione del gip chiude temporaneamente il caso senza ulteriori sviluppi giudiziari.

Il Gip del Tribunale di Roma ha disposto l'archiviazione del procedimento nato dalle indagini sul bilancio della Juventus al 30 giugno 2022. Lo ha comunicato il club torinese in una nota, precisando che il procedimento riguardava alcuni "esponenti aziendali" e non la società, "che non era indagata". La vicenda era stata resa nota dalla società il 6 dicembre 2023 e poi era stata successivamente richiamata "nelle relazioni finanziarie periodiche", precisa il club in un comunicato, con la richiesta di archiviazione formulata dai Pubblici Ministeri il 9 ottobre 2025. Le indagini, secondo quanto emerso a fine 2023, riguardavano le plusvalenze da "operazioni incrociate" e "manovre stipendi", già oggetto dell'inchiesta torinese "Prisma" nonché di procedimenti Consob. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Gazzetta.it - Juve, il Gip di Roma archivia l’inchiesta sul bilancio 2022

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caso Unabomber, il Gip di Trieste archivia l’inchiesta riaperta nel 2022Il giudice per le indagini preliminari di Trieste ha deciso di archiviare l’inchiesta riguardante il caso Unabomber, riaperta nel 2022.

Caso Unabomber, il gip archivia l'inchiesta: non esiste un colpevoleIl giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste ha deciso di archiviare l'inchiesta sul caso Unabomber, senza individuare un...

Temi più discussi: Juventus, GIP presso Tribunale di Roma archivia procedimento su bilancio 2022; Derby della Mole, nell’ordinanza del gip: Violenta rissa al secondo tentativo degli ultrà Juve; Plusvalenze, comunicato Juventus: GIP presso Tribunale di Roma archivia procedimento su bilancio 2022; Juventus, archiviata l’inchiesta sul bilancio. E ora?.

Juventus, il GIP del Tribunale di Roma archivia il procedimento sul bilancio 2022. Si chiude un altro filone legato all'inchiesta su plusvalenze e manovre stipendi x.com

Juventus Football Club: archiviazione procedimento bilancio 2026Il GIP presso il Tribunale di Roma ha archiviato il procedimento relativo al bilancio 2026 della Juventus, chiarendo che non era indagata la società ma solo alcuni esponenti aziendali. notizie.it

Inter, Schenone in procura: secondo il procuratore ha incontrato Rocchi prima del derby a San Siro reddit

Juventus, GIP presso Tribunale di Roma archivia procedimento su bilancio 2022(Teleborsa) - Juventus Football Club, squadra di calcio quotata su Euronext Milan, ha appreso che il GIP presso il Tribunale di Roma ha disposto l'archiviazione del procedimento originatosi dalle inda ... finanza.repubblica.it