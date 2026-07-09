Benedetto Petrone il gip di Bari archivia le indagini | per gli indagati non è provato alcun ruolo nell' omicidio

Il gip di Bari ha archiviato le indagini sull’omicidio di un ragazzo di 18 anni avvenuto nel novembre 1977, durante un’azione di militanti fascisti. La decisione è stata presa perché non ci sono prove che gli indagati abbiano un ruolo nell’omicidio.

La gip del Tribunale di Bari Gabriella Pede ha archiviato le indagini sull'omicidio di Benedetto Petrone, il 18enne operaio comunista ucciso il 28 novembre 1977, a Bari, durante un'azione di un gruppo di militanti fascisti. La gip ha rigettato la richiesta di opposizione all'archiviazione presentata dalla sorella della vittima, Porzia Petrone, ed ha disposto l'archiviazione dell'indagine nei confronti di cinque indagati per l'intervenuta prescrizione del reato e per un sesto indagato frattanto deceduto. La Procura, che aveva iscritto nel registro degli indagati sei persone, aveva chiesto nuovamente l'archiviazione dell'indagine. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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