Un'inchiesta sulla gestione arbitrale nel calcio ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati di almeno cinque arbitri, tra cui un ufficiale pugliese. L'indagine, coordinata dal pubblico ministero di Milano e condotta dal Nucleo operativo metropolitano della Guardia di Finanza, si concentra su alcune partite e sui ruoli ricoperti dagli arbitri, in particolare nel sistema VAR. Sono state esaminate le partite che potrebbero essere state influenzate da comportamenti sospetti.

Sono almeno cinque gli arbitri indagati nell'inchiesta coordinata dal pm di Milano Maurizio Ascione e condotta dal Nucleo operativo metropolitano della Gdf su alcune partite del calcio italiano. Secondo quanto emerge sono accusati di ipotesi di concorso in frode sportiva il designatore arbitrale Gianluca Rocchi e il supervisore Var Andrea Gervasoni, entrambi autosospesi, e gli addetti al Var Rodolfo Di Vuolo e Luigi Nasca, oltre a Daniele Paterna, indagato per false informazioni al pm. Nasca è finito nell'occhio del ciclone per una o due partite e sarebbe al momento indagato. Da quanto si è saputo, si tratta di un unico fascicolo...🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Inchiesta arbitri, c'è anche il pugliese Luigi Nasca tra gli indagati: il ruolo al Var, le indagini e le partite "incriminate"

Notizie correlate

Caso Rocchi, 3 nuovi arbitri indagati: Daniele Paterna, Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo, 5 i fischietti sotto inchiestaTre nuovi arbitri indagati nel caso che sta smuovendo le fondamenta del calcio italiano; oltre a Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni, sono indagati...

Caso Arbitri, indagati anche Di Vuolo e Nasca: non intervennero dal Var per la gomitata di Bastoni. Spunta un codice segretoAlisson Juve, accordo sempre più vicino tra la società bianconera e il portiere brasiliano.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Il designatore degli arbitri Rocchi si autosospende. Indagato anche il supervisore var Gervasoni; Il mistero della combine e i movimenti di Rocchi: ci sono altri due arbitri indagati; Rocchi, l'inchiesta parte da lontano: il fascicolo sul designatore degli arbitri aperto oltre un anno fa (prima del dossier dell'assistente); Travolto il calcio, dopo Rocchi altri arbitri indagati.

Inchiesta arbitri, c'è anche il pugliese Luigi Nasca tra gli indagati: il ruolo al Var, le indagini e le partite incriminateSono almeno cinque gli arbitri indagati nell'inchiesta coordinata dal pm di Milano Maurizio Ascione e condotta dal Nucleo operativo metropolitano della Gdf su alcune partite del ... quotidianodipuglia.it

Inchiesta arbitri, tre nuovi indagati: Paterna, Nasca e Di VuoloInchiesta arbitri: si stanno allargando le indagini della Procura della Repubblica di Milano sulle presunte irregolarità ... pianetagenoa1893.net

Coinvolto anche Luigi Nasca, 49 anni, arbitro VAR originario di Bari, tra gli indagati per concorso in frode sportiva. Il suo ruolo, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, si intreccia con alcune delle partite finite sotto osservazione: Nasca era in sala VAR sia i - facebook.com facebook

Caso Rocchi, 3 nuovi arbitri indagati: Daniele Paterna, Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo, 5 i fischietti sotto inchiesta x.com