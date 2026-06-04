Stragi ’93 | il gip archivia le accuse su Berlusconi e Dell’Utri
Il gip ha archiviato le accuse contro Berlusconi e Dell’Utri nelle indagini sulle stragi del ’93. Le prove presentate non sono state ritenute sufficienti per procedere. L’indagine, iniziata oltre trent’anni fa, si è conclusa con questa decisione dopo aver esaminato le risultanze raccolte nel tempo. Nessuna nuova evidenza ha portato a un’ulteriore fase processuale.
Quali prove hanno portato il gip a chiudere le indagini? Come si è concluso il percorso investigativo durato trent'anni? Perché la tesi del vantaggio per Forza Italia è stata scartata? Cosa ha dichiarato Marina Berlusconi riguardo alla verità storica??? In Breve Decreto emesso dal gip di Firenze lo scorso 15 gennaio. Sesta archiviazione registrata nell'arco di trent'anni di indagini. Marina Berlusconi difende il padre citando la lotta alla criminalità organizzata. I . 🔗 Leggi su Ameve.eu
STRAGI 93, archiviate accuse aDELL'UTRI-BERLUSCONI. Marina: la GIUSTIZIA resta emergenza
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