Stragi ’93 | il gip archivia le accuse su Berlusconi e Dell’Utri

Notizia in breve

Il gip ha archiviato le accuse contro Berlusconi e Dell’Utri nelle indagini sulle stragi del ’93. Le prove presentate non sono state ritenute sufficienti per procedere. L’indagine, iniziata oltre trent’anni fa, si è conclusa con questa decisione dopo aver esaminato le risultanze raccolte nel tempo. Nessuna nuova evidenza ha portato a un’ulteriore fase processuale.