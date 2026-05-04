Mostre alle Gallerie d’Italia OBEY | Power to the peaceful

Dal 6 maggio al 6 settembre le Gallerie d’Italia a Napoli ospitano la mostra “OBEY: Power to the peaceful”. L’esposizione è organizzata da Intesa Sanpaolo e presenta opere che riflettono tematiche legate alla pace e al potere. L’evento è aperto al pubblico e si svolge all’interno delle sale delle Gallerie d’Italia, uno spazio dedicato all’arte e alla cultura. La mostra rimarrà visitabile per tutta l’estate.

Intesa Sanpaolo apre al pubblico alle Gallerie d’Italia – Napoli, dal 6 maggio al 6 settembre 2026, la mostra OBEY: Power to the peaceful, curata da Giuseppe Pizzuto e dedicata a Shepard Fairey, conosciuto a livello internazionale con il nome Obey, uno degli artisti più influenti della scena urbana contemporanea. Realizzata con il patrocinio del Comune di Napoli, la mostra esplora la tensione tra i grandi disequilibri globali — ambientali, sociali e politici — e la possibilità, ancora viva, di un cambiamento collettivo fondato sulla forza della pace come atto politico. Le opere di Shepard Fairey, dirette, grafiche e schiette, raccontano da sempre le contraddizioni del nostro tempo: propaganda e controinformazione, giustizia e disuguaglianza, diritti negati e voci che resistono.🔗 Leggi su Ildenaro.it A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce - Full Audiobook Notizie correlate Power to the peaceful: dal 6 maggio Obey in mostra alle Gallerie d’Italia di NapoliLe Gallerie d’Italia – Napoli aprono al pubblico, dal 6 maggio al 6 settembre 2026, la mostra “Obey: Power to the peaceful”, curata da Giuseppe... Mostre, “Vortici” dal 3 aprile alle Gallerie d’Italia di NapoliIntesa Sanpaolo apre al pubblico alle Gallerie d’Italia a Napoli, dal 3 aprile al 5 luglio 2026, la mostra Vortici. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Le mostre più belle da vedere a maggio, da Marina Abramovi? a Alessandro Mendini; OBEY arriva a Napoli: la mostra di Shepard Fairey alle Gallerie d’Italia; Il lato umano dei dati: la visione di Giorgia Lupi in mostra a Vicenza; 25 aprile a Napoli: ingresso gratuito al Museo di Gallerie d’Italia con il corridoio d’oro. Obey torna a Napoli: due murales in città e mostra a Gallerie d’ItaliaEsposte oltre 130 opere in legno, tela, alluminio, carta. Non mancheranno serigrafie, stampe e alcuni inediti recenti ... napoli.repubblica.it OBEY Napoli 2026 date, biglietti e mostra Shepard FaireyDate, orari e biglietti della mostra OBEY a Napoli con opere, sede e informazioni utili per visitare Shepard Fairey alle Gallerie d’Italia. napolike.it Da tre mesi va avanti una scomposta polemica tra il ministero della Cultura e la Biennale di Venezia, una delle più importanti mostre d’arte contemporanea al mondo. Le questioni politiche intorno al caso sono due, e riguardano anche l'ambiguità del governo - facebook.com facebook Mostre e sagre: tutti gli eventi in programma x.com