Boris Becker ha commentato una recente dichiarazione di Fery, affermando che gli ricorda il suo Wimbledon del 1985, quando aveva 17 anni e il torneo si giocava senza social media o interazioni digitali. Becker ha consigliato a Fery di evitare i social network, sottolineando quanto fosse diverso il contesto in cui lui vinse il suo primo titolo. Becker ha aggiunto di sentirsi molto legato a quei tempi e di preferire mantenere una certa distanza dai social.

Lui, Boris Becker, ha vinto Wimbledon a 17 anni quando in campo ci si andava da soli, e non c’erano angoli con cui dialogare. E si sente parecchio toccato dalla vicenda di Arthur Fery, la Wild Card cresciuto proprio su quell’erba lì, e che si ritrova in semifinale quando appena tre anni fa giocava la finale di un torneo Itf a Pozzuoli (tanto per dire). Dice, firmando in prima persona sul Telegraph, che gli ricorda la sua avventura del 1985. “Spero solo che non si svegli e si renda conto di stare volando a 12 metri da terra. Non è il momento di schiantarsi al suolo!”, scrive Becker. “Se dovessi dare un consiglio a Fery, gli direi di non aprire il telefono, di non rispondere ai messaggi e di stare lontano da Instagram e dagli altri social network. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Becker: “Fery mi ricorda il mio Wimbledon del 1985, ora stia lontano dai social”

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