Il ritorno di MadMan | Sto lontano dai social Mi penalizza? Forse ma è il prezzo che pago per stare sereno L’intervista

MadMan, rapper pugliese di 38 anni con venti anni di carriera, ha annunciato il ritorno con l’uscita di MM Vol. Ha spiegato di aver scelto di allontanarsi dai social, ritenendo che questa scelta possa penalizzarlo, ma preferisce così per mantenere la serenità. La sua decisione di non essere presente online si riflette nella recente pubblicazione musicale, che segna un nuovo capitolo della sua attività artistica.

Uno dei migliori e più seguiti rapper del game italiano, MadMan, pugliese, 38 anni, venti di carriera alle spalle, ha sganciato MM Vol. 5, un mixtape, il quinto di una saga che ha freddato pubblico e critica. MadMan non è uno di quei personaggi che vivono di follower sui social, la sua presenza pubblica è sempre misurata, ci ha sempre abituati ad esprimersi facendo suonare le canzoni, caratterizzate da sempre, comprese queste nuove 15 tracce, da uno stile, un flow, una costruzione delle barre, un’interpretazione, davvero sempre unico nel suo genere. Un conscious con lo stile di un rapper da piani alti delle chart, che vive d’istinto e che in questi mixtape, come spiega nell’intervista sotto, a differenza degli album, si costruisce una propria prateria, un proprio spazio di divertimento per i suoi rari esercizi di stile. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Multi SubShe Made the Doctor Kneel. Then She Saw the Test Results.

Notizie e thread social correlati

Concertone Primo Maggio a Roma, intervista a Paolo Belli: “Non so se tornerò a Ballando con le Stelle, sento che è il momento di tornare a fare ciò che mi appartiene di più. Selvaggia Lucarelli al GF? Non sto seguendo il reality”Durante il Concertone del Primo Maggio a Roma, è stato Paolo Belli ad aprire la manifestazione, coinvolgendo il pubblico con la sua musica.

Lukaku torna a parlare sui social: «Non sto ignorando niente. Semplicemente non mi sto divertendo»Romelu Lukaku ha condiviso un messaggio sui social in cui commenta la sua situazione attuale con il Napoli.

Argomenti più discussi: MadMan: C’è chi ha fatto più soldi, ma nessuno rappa meglio di me; MadMan torna con MM Vol. 5: il nuovo capitolo della saga rap esce il 29 maggio; A24 Cowboy Poet Outlaw Madman: Poesie Scelte Di Val Kilmer – Copertina Rigida, Nuovo; Napoli | MadMan - MM Vol. 5.

Intervista a MadMan, che ha pubblicato il quinto volume della saga ‘MM’, un ritorno a casa prima di un futuro tutto da scrivere: C’è chi ha fatto più soldi, ma nessuno rappa meglio di me x.com

Malkav, il Folle reddit